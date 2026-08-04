Aptiv, scendono le quotazioni a New York

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di componenti per i veicoli , che tratta in perdita del 15,53% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Aptiv , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Aptiv segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 44,99 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 54,73. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 41,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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