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New York: spinge in avanti Caterpillar

Migliori e peggiori, In breve
New York: spinge in avanti Caterpillar
Effervescente il gigante delle macchine movimento terra, che scambia con una performance decisamente positiva del 7,53%.
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