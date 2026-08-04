SILVER del 3/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 agosto
Balza in avanti il metallo prezioso, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,95%.
Lo scenario di medio periodo dell'argento ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 59,09. Supporto a 57,25. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 60,93.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)