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SILVER del 3/08/2026

Finanza
SILVER del 3/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 agosto

Balza in avanti il metallo prezioso, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,95%.

Lo scenario di medio periodo dell'argento ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 59,09. Supporto a 57,25. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 60,93.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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