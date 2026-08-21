Milano 10:36
52.974 +0,58%
Nasdaq 20-ago
29.213 -0,72%
Dow Jones 20-ago
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Londra 10:36
10.772 +0,22%
Francoforte 10:36
26.070 +0,33%

SILVER del 20/08/2026

Finanza
SILVER del 20/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto

Brilla il metallo prezioso, che chiude la seduta con un aumento del 3,95%.

Lo status tecnico di breve periodo dell'argento mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 69,68. Rischio di eventuale correzione fino al target 64,91. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 74,45.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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