A Francoforte corre Wacker Chemie
(Teleborsa) - Brillante rialzo per Wacker Chemie, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,80%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Wacker Chemie mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,39%, rispetto a +0,86% del MDAX).
La situazione di medio periodo di Wacker Chemie resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 97,42 Euro. Supporto visto a quota 94,97. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 99,87.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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