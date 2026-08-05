Milano 10:37
53.665 +0,23%
Nasdaq 4-ago
29.733 0,00%
Dow Jones 4-ago
54.086 +1,71%
Londra 10:36
10.904 +0,23%
Francoforte 10:37
26.240 +0,14%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 4/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 4/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto

Prepotente rialzo per il maggiore indice americano, che archivia la sessione con una salita bruciante dell'1,79% sui valori precedenti.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'S&P 500 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 7.876,6. Rischio di discesa fino a 7.456,3 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 8.297.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```