Milano 10:38
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Londra 10:37
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Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (+0,11%)

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 25.881,2 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (+0,11%)
Non si allontana dalla parità Hong Kong, che mostra un deludente +0,11%, archiviando la seduta a 25.881,2 punti.
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