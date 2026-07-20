Milano 15:43
51.740 -0,28%
Nasdaq 15:43
29.003 +1,43%
Dow Jones 15:43
52.275 +0,25%
Londra 15:43
10.537 -0,60%
Francoforte 15:43
24.803 -0,11%

Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso del 2,06%

L'Indice Hang Seng chiude a 25.067,37 punti

In breve, Finanza
Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso del 2,06%
Ottima performance per Hong Kong (+2,06%), che archivia la giornata a 25.067,37 punti.
Condividi
```