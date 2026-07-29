Milano 10:23
51.654 -0,09%
Nasdaq 28-lug
27.763 0,00%
Dow Jones 28-lug
52.747 +1,03%
Londra 10:23
10.907 +0,33%
Francoforte 10:23
25.421 -0,17%

Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso dell'1,92%

L'Indice Hang Seng chiude a 25.796,52 punti

In breve, Finanza
Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso dell'1,92%
Ottima performance per Hong Kong (+1,92%), che archivia la giornata a 25.796,52 punti.
Condividi
```