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Borsa: Modesto rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,44%

Il Nasdaq-100 inizia a scambiare a 29.863,27 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,44%
L'indice del listino high-tech USA allunga timidamente il passo dello 0,44%, dopo aver aperto a quota 29.863,27.
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