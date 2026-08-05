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Borsa: Modesto rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,44%
Il Nasdaq-100 inizia a scambiare a 29.863,27 punti
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Finanza
05 agosto 2026 - 15.33
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L'indice del listino high-tech USA allunga timidamente il passo dello 0,44%, dopo aver aperto a quota 29.863,27.
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