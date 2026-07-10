Milano 17:04
52.583 +0,38%
Nasdaq 17:04
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Dow Jones 17:04
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Londra 17:04
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Francoforte 17:04
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Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (-0,37%)

Il Nasdaq-100 esordisce a 29.618,34 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (-0,37%)
L'indice del listino high-tech USA tratta con un modesto -0,37%, a quota 29.618,34 in apertura.
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