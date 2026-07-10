Milano
17:04
52.583
+0,38%
Nasdaq
17:04
29.595
-0,44%
Dow Jones
17:04
52.539
+0,10%
Londra
17:04
10.493
+0,20%
Francoforte
17:04
25.020
-0,39%
Venerdì 10 Luglio 2026, ore 17.21
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (-0,37%)
Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (-0,37%)
Il Nasdaq-100 esordisce a 29.618,34 punti
In breve
,
Finanza
10 luglio 2026 - 15.33
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
L'indice del listino high-tech USA tratta con un modesto -0,37%, a quota 29.618,34 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (-0,1%)
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,06%
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,41%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,66%
Argomenti trattati
USA
(432)
·
Nasdaq 100
(111)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
-0,44%
Altre notizie
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dello 0,80%
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dello 0,84%
Borsa: Giornata euforica per il Nasdaq-100, in forte rialzo del 2,21%
Borsa: Giornata fiacca per il Nasdaq-100 (+0,06%)
Borsa: Perde poco il Nasdaq-100, in flessione dello 0,43%
Borsa: Frazionale rialzo per il Nasdaq-100 che porta a casa un mediocre +0,27%
Guide
ETC ed ETN: cosa sono, come funzionano e differenze con gli ETF
Oggi, tra gli strumenti quotati, non ci sono più soltanto gli ETF, che ormai sono entrati nel lessico comune di chi investe, ma anche una famiglia più ampia di prodotti negoziati in borsa, che...
leggi tutto