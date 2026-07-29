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Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (+0,06%)
Il Nasdaq-100 esordisce a 27.780,46 punti
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Finanza
29 luglio 2026 - 15.33
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