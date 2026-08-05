Francoforte: calo per Merck KGaA
(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia farmaceutica tedesca, in flessione del 2,05% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Merck KGaA rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Allo stato attuale lo scenario di breve della società chimico-farmaceutica rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 145,8 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 142. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 149,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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