Francoforte: nuovo spunto rialzista per Merck KGaA

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia farmaceutica tedesca , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,30%.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Merck KGaA rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve della società chimico-farmaceutica è in rafforzamento con area di resistenza vista a 143,2 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 140,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 145,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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