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New York: scambi in positivo per Merck

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi in positivo per Merck
Rialzo marcato per la società chimico-farmaceutica, che tratta in utile del 2,61% sui valori precedenti.
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