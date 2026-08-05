Francoforte: scambi al rialzo per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di armamenti e componenti per automobili , che tratta in utile del 2,25% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Rheinmetall AG più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di Rheinmetall AG mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1.236,9 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 1.212,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 1.261,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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