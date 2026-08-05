New York: scambi al rialzo per McDonald's

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gigante del fast food , in guadagno del 2,21% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones , evidenzia un rallentamento del trend di McDonald's rispetto all' indice americano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario di McDonald's si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 270,4 USD. Prima resistenza a 276,7. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 266,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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