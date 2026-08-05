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New York: brillante l'andamento di McDonald's
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Punta con decisione al rialzo la performance del
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, con una variazione percentuale del 2,25%.
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