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New York: scambi al rialzo per Verizon Communication

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi al rialzo per Verizon Communication
Apprezzabile rialzo per il gestore telefonico, in guadagno del 3,04% sui valori precedenti.
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