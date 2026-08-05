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Thomson Reuters, scendono le quotazioni a New York

Migliori e peggiori, In breve
Thomson Reuters, scendono le quotazioni a New York
Retrocede molto Thomson Reuters, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,63%.
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