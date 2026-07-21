New York: rosso per Thomson Reuters
(Teleborsa) - Ribasso per Thomson Reuters, che presenta una flessione del 3,14%.
Lo scenario su base settimanale di Thomson Reuters rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Thomson Reuters. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Thomson Reuters evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 93,49 USD. Primo supporto a 91,64. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 90,86.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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