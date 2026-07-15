New York: in bella mostra Thomson Reuters
(Teleborsa) - Protagonista Thomson Reuters, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,83%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Thomson Reuters evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Thomson Reuters rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Thomson Reuters è in rafforzamento con area di resistenza vista a 99,82 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 93,25. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 106,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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