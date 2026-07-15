New York: in bella mostra Thomson Reuters

(Teleborsa) - Protagonista Thomson Reuters , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,83%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Thomson Reuters evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Thomson Reuters rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Thomson Reuters è in rafforzamento con area di resistenza vista a 99,82 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 93,25. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 106,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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