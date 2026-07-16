Milano 17:35
52.374 -0,07%
Nasdaq 20:19
29.073 -1,46%
Dow Jones 20:19
52.527 -0,25%
Londra 17:35
10.572 +0,54%
Francoforte 17:35
24.915 -0,34%

A New York corre Thomson Reuters

Migliori e peggiori, In breve
A New York corre Thomson Reuters
Ottima performance per Thomson Reuters, che scambia in rialzo del 5,10%.
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