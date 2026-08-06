Milano
9:39
53.849
+0,75%
Nasdaq
5-ago
29.488
0,00%
Dow Jones
5-ago
54.349
+0,49%
Londra
9:39
10.908
+0,18%
Francoforte
9:39
26.141
+0,05%
Giovedì 6 Agosto 2026, ore 09.55
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 0,8577 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,8577 sterline alle 08:30
In breve
,
Finanza
06 agosto 2026 - 08.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Euro a 0,8577 sulla sterlina inglese alle 08:30.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 0,85 sterline alle 19:30
Cambi: euro a 0,8527 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,8531 sterline alle 15:41
Cambi: euro a 0,8537 sterline alle 11:30
Titoli e Indici
Eur/Gbp
-0,06%
Altre notizie
Cambi: euro a 0,856 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,8549 sterline alle 11:30
Cambi: euro a 0,8541 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,8528 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,857 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,8565 sterline alle 11:30
Guide
Come diversificare gli investimenti: glossario dei termini tecnici
Investire significa anche imparare a leggere alcune parole che ricorrono spesso nei documenti informativi, nelle analisi di mercato e nelle comunicazioni degli intermediari.
leggi tutto