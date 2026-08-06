Male Western Digital sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - Ribasso per la società che si occupa di archiviazione dei dati , che passa di mano in perdita del 14,13%.



La tendenza ad una settimana di Western Digital è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni tecniche complessive del leader nel settore dei dischi rigidi evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 417,9 USD. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 463,4. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 389,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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