New York: andamento negativo per Atlassian
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di software australiana, che presenta una flessione del 3,42% sui valori precedenti.
L'andamento di Atlassian nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status tecnico di Atlassian è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 111 USD, mentre il primo supporto è stimato a 107,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 114,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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