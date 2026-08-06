New York: andamento negativo per Atlassian

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di software australiana , che presenta una flessione del 3,42% sui valori precedenti.



L'andamento di Atlassian nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di Atlassian è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 111 USD, mentre il primo supporto è stimato a 107,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 114,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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