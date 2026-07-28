New York: scambi in forte rialzo per Atlassian
(Teleborsa) - Rialzo per la società di software australiana, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,87%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Atlassian evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Atlassian rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Atlassian è in rafforzamento con area di resistenza vista a 104,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 98,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 110,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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