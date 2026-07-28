New York: scambi in forte rialzo per Atlassian

(Teleborsa) - Rialzo per la società di software australiana , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,87%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Atlassian evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Atlassian rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Atlassian è in rafforzamento con area di resistenza vista a 104,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 98,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 110,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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