New York: andamento rialzista per Microsoft

(Teleborsa) - Bene il colosso informatico americano , con un rialzo dell'1,86%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Microsoft più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve della società informatica di Redmond è in rafforzamento con area di resistenza vista a 499,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 490,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 508,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```