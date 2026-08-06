New York: andamento rialzista per Microsoft
(Teleborsa) - Bene il colosso informatico americano, con un rialzo dell'1,86%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Microsoft più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve della società informatica di Redmond è in rafforzamento con area di resistenza vista a 499,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 490,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 508,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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