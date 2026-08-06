New York: luce verde per Twenty-First Century Fox

(Teleborsa) - Brilla la società attiva nel settore media , che passa di mano con un aumento del 5,40%.



Il trend di Twenty-First Century Fox mostra un andamento in sintonia con quello dell' S&P-500 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Twenty-First Century Fox . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 63,08 USD, con il supporto più immediato individuato in area 60,02. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 58,19.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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