Milano 11:51
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Parigi: luce verde per Bouygues

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: luce verde per Bouygues
Effervescente il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni, che scambia con una performance decisamente positiva del 7,41%.
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