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New York: si concentrano le vendite su Chevron

Migliori e peggiori, In breve
New York: si concentrano le vendite su Chevron
Retrocede il colosso petrolifero statunitense, con un ribasso del 2,59%.
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