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New York: si concentrano le vendite su Amgen

Migliori e peggiori, In breve
New York: si concentrano le vendite su Amgen
Seduta in ribasso per la società farmaceutica, che mostra un decremento del 2,25%.
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