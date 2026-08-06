Rheinmetall, nel semestre volano ricavi (+39%) e utili (+74%) ma abbassa guidance

Pesa cancellazione programma fregate F126. Il titolo perde l'1,3%.

(Teleborsa) - Rheinmetall ha chiuso il primo semestre 2026 con una crescita record di vendite e utili. Il fatturato consolidato è salito del 39% a 5,2 miliardi di euro, mentre il risultato operativo è balzato del 74% a 786 milioni di euro, con un margine operativo di gruppo al 15%, dal 12,1% dell'anno precedente; nel solo secondo trimestre il margine ha toccato un nuovo massimo del 17,1%. L'utile per azione è passato da 4,69 a 8,43 euro. Il titolo perde l'1,3% a Francoforte.



"Abbiamo raggiunto una crescita record e siamo sulla buona strada per centrare i nostri obiettivi annuali, che restano molto ambiziosi", ha dichiarato l'amministratore delegato Armin Papperger, attribuendo il risultato "a un portafoglio ordini molto solido e alla significativa espansione della capacità produttiva, ma soprattutto alle straordinarie prestazioni della nostra forza lavoro". Papperger ha inoltre sottolineato la forza della domanda: "Il nostro book-to-bill ratio è a oltre 3, un livello notevole anche rispetto ai nostri concorrenti", aggiungendo che il gruppo continua "a lavorare duramente per adempiere agli attuali ordini marittimi" e per assicurarsene di nuovi a livello internazionale.



Il Rheinmetall Nomination, l'indicatore che misura sia i nuovi ordini tradizionali sia il volume dei nuovi accordi quadro sottoscritti dal gruppo, è salito del 28% a 16,2 miliardi di euro, mentre il Rheinmetall Backlog complessivo, che include anche le chiamate attese dagli accordi quadro esistenti, ha raggiunto 80,5 miliardi di euro, da 56 miliardi dell'anno precedente. Particolarmente marcata la crescita nella Difesa aerea, dove il Nomination è balzato del 517% a 1,5 miliardi di euro, trainato dai sistemi Skyranger e Skynex.



A seguito della cancellazione del programma delle fregate F126, la divisione Naval Systems subirà un impatto negativo sulle vendite fino a 300 milioni di euro nel 2026. Il gruppo ha quindi rivisto la guidance sul fatturato consolidato a un range di 13,7-14,2 miliardi di euro, confermando un margine operativo atteso intorno al 19%, contro il 18,5% del 2025.

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