Milano 7-ago
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Dow Jones 7-ago
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Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 6/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 6/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto

Moderatamente al rialzo la prestazione dell'Eurostoxx 50, che chiude con una variazione percentuale dello 0,39%.

Lo status tecnico di breve periodo dell'Eurostoxx 50 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 6.551. Rischio di eventuale correzione fino al target 6.406. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 6.695.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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