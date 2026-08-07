Bankinter spinge al rialzo

(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto

Nuovo spunto rialzista per la banca spagnola , parte dell' Ibex 35 , che guadagna bene e porta a casa un +1,08%.





Operatività odierna:

Il quadro tecnico di Bankinter suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 16,43 Euro, con stop loss stimato in area 15,26 Euro, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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