Milano 7-ago
53.717 +0,06%
Nasdaq 7-ago
29.722 +1,19%
Dow Jones 7-ago
54.037 +0,28%
Londra 7-ago
10.901 +0,31%
Francoforte 7-ago
26.319 +0,69%

Bankinter spinge al rialzo

Finanza
Bankinter spinge al rialzo
(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto
Nuovo spunto rialzista per la banca spagnola, parte dell'Ibex 35, che guadagna bene e porta a casa un +1,08%.


Operatività odierna:
Il quadro tecnico di Bankinter suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 16,43 Euro, con stop loss stimato in area 15,26 Euro, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```