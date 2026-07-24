Madrid: scambi in positivo per Bankinter

(Teleborsa) - Scambia in profit la banca spagnola , che lievita del 2,23%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bankinter evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l' istituto di credito spagnolo rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Bankinter mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 16,16 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 15,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 16,52.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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