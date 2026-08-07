Milano 7-ago
53.717 +0,06%
Nasdaq 7-ago
29.722 +1,19%
Dow Jones 7-ago
54.037 +0,28%
Londra 7-ago
10.901 +0,31%
Francoforte 7-ago
26.319 +0,69%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (+0,15%)

L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 25.567,85 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (+0,15%)
Chiude sulla parità Hong Kong, che propone sul finale un +0,15% e archivia gli scambi a 25.567,85 punti.
Condividi
```