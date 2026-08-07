New York: brillante l'andamento di Amazon
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il colosso dell'e-commerce, in guadagno dell'1,97% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Amazon evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gigante delle vendite sul web rispetto all'indice.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 279,7 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 274,1. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 270,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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