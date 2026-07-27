Milano 17:35
52.055 +0,49%
Nasdaq 22:00
28.039 -0,32%
Dow Jones 22:04
52.210 +0,51%
Londra 17:35
10.782 +0,42%
Francoforte 17:35
25.361 +1,04%

Atlassian, prevale lo scenario rialzista a New York

Migliori e peggiori, In breve
Atlassian, prevale lo scenario rialzista a New York
Prepotente rialzo per la società di software australiana, che mostra una salita bruciante del 7,99% sui valori precedenti.
Condividi
```