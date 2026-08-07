New York: profondo rosso per Trade Desk

(Teleborsa) - Retrocede molto la società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie , che esibisce una variazione percentuale negativa del 24,84%.



L'andamento di Trade Desk nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di Trade Desk mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 12,83 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 13,74. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 12,37.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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