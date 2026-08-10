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New York: seduta difficile per Trade Desk

Migliori e peggiori, In breve
New York: seduta difficile per Trade Desk
A picco la società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie, che presenta un pessimo -4,59%.
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