New York: Trade Desk in forte discesa

(Teleborsa) - In forte ribasso la società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie , che mostra un -4,59%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Trade Desk , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Trade Desk segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 12,82 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 13,62. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 12,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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