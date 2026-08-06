New York: brusca correzione per Trade Desk

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie , che soffre con un calo del 6,09%.



Lo scenario su base settimanale di Trade Desk rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di breve periodo di Trade Desk mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 18,65 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 17,31. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 20.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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