New York: seduta euforica per Microchip Technology
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il grosso chip maker americano, che tratta in rialzo dell'11,92%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Microchip Technology evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Microchip Technology rispetto all'indice.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Microchip Technology, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 81,27 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 84,58. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 79,32.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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