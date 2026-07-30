New York: seduta euforica per Micron Technology
(Teleborsa) - Effervescente il produttore di microchip, che scambia con una performance decisamente positiva del 14,85%.
Lo scenario su base settimanale di Micron Technology rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Micron Technology mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 802,5 USD con area di resistenza individuata a quota 881,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 756,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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