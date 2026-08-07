New York: senza freni Newmont

(Teleborsa) - Brilla la società mineraria , che passa di mano con un aumento del 7,07%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Newmont mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +17,88%, rispetto a +4,26% dell' indice del basket statunitense ).





Tecnicamente, Newmont è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 114,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 110,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 118,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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