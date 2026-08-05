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New York: scatto rialzista per Newmont

Migliori e peggiori
New York: scatto rialzista per Newmont
(Teleborsa) - Rialzo per la società mineraria, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,34%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Newmont più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Newmont è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 104,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 102,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 106,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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