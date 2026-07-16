Milano
14:21
52.022
-0,74%
Nasdaq
15-lug
29.503
-0,28%
Dow Jones
15-lug
52.659
+0,29%
Londra
14:21
10.482
-0,32%
Francoforte
14:21
24.763
-0,95%
Giovedì 16 Luglio 2026, ore 14.37
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: movimento negativo per Nemetschek
Francoforte: movimento negativo per Nemetschek
Migliori e peggiori
,
In breve
16 luglio 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Composto ribasso per
Nemetschek
, in flessione del 2,42% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: si concentrano le vendite su Nemetschek
Francoforte: si muove a passi da gigante Nemetschek
Francoforte: movimento negativo per Nemetschek
Francoforte: positiva la giornata per Nemetschek
Titoli e Indici
Nemetschek
-2,85%
Altre notizie
Francoforte: andamento negativo per Nemetschek
Francoforte: rosso per Nemetschek
Francoforte: andamento rialzista per Nemetschek
Francoforte: andamento rialzista per Nemetschek
Francoforte: rosso per Nemetschek
Francoforte: si concentrano le vendite su Nemetschek
Guide
ETC ed ETN: cosa sono, come funzionano e differenze con gli ETF
Oggi, tra gli strumenti quotati, non ci sono più soltanto gli ETF, che ormai sono entrati nel lessico comune di chi investe, ma anche una famiglia più ampia di prodotti negoziati in borsa, che...
leggi tutto