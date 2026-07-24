Milano 11:56
51.750 +0,85%
Nasdaq 23-lug
28.455 0,00%
Dow Jones 23-lug
51.712 -0,97%
Londra 11:56
10.680 +0,38%
Francoforte 11:56
25.002 +0,96%

Francoforte: senza freni Nemetschek

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: senza freni Nemetschek
Rialzo per Nemetschek, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,27%.
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