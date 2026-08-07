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Piazza Affari: modesta la discesa registrata dal settore automotive dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: modesta la discesa registrata dal settore automotive dell'Italia
Si muove al ribasso il comparto italiano auto e ricambi, che perde lo 0,53%, scambiando a 289.710,66 punti.
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